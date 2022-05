Onda granata e dodicesimo uomo, l'annuncio della Salernitana: "Campagna abbonamenti"

Lo stadio Arechi interamente riservato agli abbonati non è più utopia ma concreta possibilità. La Salernitana ha ammirato gli spalti traboccanti di tifo e passione, in piena rincorsa salvezza, confida di discutere ad horas con il Comune di Salerno la concessione pluriennale e la convenzionem d'uso dell'impianto sportivo. Nel frattempo è pronta a lanciare la prossima campagna di fidelizzazione.

L'annuncio

"Partirà a giugno": lo ha detto Maurizio Milan, amministratore delegato del club granata, intervistato da Ottochannel. Ci saranno fasce di prezzo che possano essere funzionali anche alle esigenze delle famiglie, dei giovani. Il piano del club è quinquennale: la Salernitana confida di stabilizzarsi subito in un range da tredicesimo posto e poi strizza l'occhio, nei prossimi anni, pure ad una posizione europea. Sul fronte organizzativo, i lavori in curva Nord per garantire maggiore capienza sono urgenti: occorrono diversificazioni di percorso e più tornelli per aprire al pubblico anche l'anello superiore. Prosegue nel frattempo negli store la vendita delle maglie celebrative "22 maggio io c'ero" e "la storia continuA".