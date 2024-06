Clausola Candreva: pochi giorni alla scadenza, la Salernitana pronta a versare la penale

Candreva è pronto al cambiamento. Lo attende il Como per la sua nuova avventura in Serie A, ma i lariani aspettano pure la conclusione del contratto con la Salernitana. Non è possibile portarlo a naturale scadenza. Per evitare che cominci la nuova annualità calcistica, fino a giugno 2025, la Salernitana deve versare una penale al giocatore, da corrispondere sulla busta paga di giugno 2024.

I dettagli

La penale è di 400mila euro e pone fine al contratto di 1,8 milioni netti a stagione, poco più di 3,5 milioni lordi. La deadline è il 16 giugno, domenica. Proseguire con il contratto e poi interromperlo durante il calciomercato, impostando una trattativa per la cessione a costo zero, sarebbe una sorta di azzardo. La Salernitana in ogni caso non ne uscirebbe immune, perché dovrebbe poi corrispondere anche la prima rata al procuratore di Candreva, che scatterebbe ad ottobre. Nel frattempo il giocatore ha rinnovato il proprio profilo Instagram. Nella bio non ci sono più tag che facciano riferimento alla Salernitana. Nella sua ultima stagione in maglia granata, ha realizzato 6 gol e 6 assist.