Il dodicesimo uomo sugli spalti, la carica degli ultras: "Aspettiamo il pullman della Salernitana per incitare"

Squadra in casa

Squadra in casa Salernitana

Il momento è delicatissimo e la Salernitana ha bisogno della sua gente, dei suoi tifosi. Prima della partita contro il Frosinone, gli ultras della curva Sud Siberiano attenderanno la squadra in arrivo allo stadio Arechi e la caricheranno a modo loro, con il consueto apporto canoro. Attraverso i propri canali social, hanno invitato tutti i tifosi a partecipare.

Il messaggio

"Per superare le difficoltà servono cuore e tenacia, qualità semplici da mostrare in questi momenti. Noi siamo al fianco della nostra Salernitana e siamo pronti a spingerla oltre la tempesta. Oggi alle 16:45 attenderemo il pullman della squadra all'ingresso principale dello stadio per caricare al massimo i ragazzi che avranno il compito di buttare il cuore oltre l'ostacolo. Tutti i tifosi granata sono invitati a partecipare... LA NOSTRA RABBIA ESPLODERÀ! Curva Sud Siberiano".