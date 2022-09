Salernitana, centro sportivo e stadio: pressing sul Comune

"Il tema del centro sportivo lo affronteremo nelle prossime settimane, dobbiamo rendere agevoli gli allenamenti. Stiamo investendo già ingenti risorse sul settore giovanile". Lo ha dichiarato, oggi, l'amministratore delegato della Salernitana, Maurizio Milan nel corso della conferenza stampa di presentazione del settore giovanile. "Questo è un progetto sportivo e di educazione, l'equilibrio sport-studio per noi è fondamentale. Vogliamo creare un club che si autoalimenti in futuro con talenti cresciuti nel nostro vivaio. Qui c'è un club che sarà attento a tutto tondo alla crescita dei ragazzi per portarli in prima squadra nei prossimi anni. C'è grande ambizione, servirà tempo ma lavoriamo con entusiasmo".

Il progetto

L'idea del club è di realizzare un centro sportivo a Salerno (era stata richiesta l'area del Pip nautico) per consentire a tutte le squadre di allenarsi in un'unica struttura. Ma se le risposte del Comune non dovessero essere celeri, la Salernitana potrebbe migrare anche in provincia, come ha lasciato intendere Milan a margine della conferenza. "Penso che siamo arrivati alle battute finali di un processo di dialogo con l'Amministrazione", ha sottolineato l'ad. "È sempre stato un dialogo costruttivo, nel rispetto delle parti. Siamo alle battute finali, quindi chiederemo al sindaco formalmente di prendere una posizione nei prossimi giorni e poi prenderemo le nostre decisioni come società".