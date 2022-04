Centro sportivo e museo Salernitana: il club granata progetta il futuro

Negozi e ristoranti nello stadio Arechi, la proposta di una convenzione lunga, pluriennale, di 50 anni, che perviene al Comune di Salerno attraverso una società di consulenza incaricata dal presidente Danilo Iervolino. Ecco le prospettive ed i progetti infrastrutturali ai qiali pensa la Salernitana per l'immediato futuro. Sarà concessione, non comvenzione, cioè la Salernitana vuole impostare con l'Ente un rapporto che, in punta di diritto, sia simile a quello già in essere con il campo Volpe. Pure il campo d'allenamento in via Allende, in erba sintetica, è girato alla Salernitana in concessione ma non rientra nella lista di gradimento del patron Iervolino, che si è già espresso sulla sua funzionalità e fruibilità.

Lo scenario

Il presidente, invece, punta forte sullo stadio Arechi, che vuole rendere godibile e vivibile sette giorni su sette e di sicuro prima e dopo la partita. Se ci sarà concessione totale, il costituendo rapporto non escluderà le buvette. Lo studio commissionato alla società Ernest & Young. E' prevista anche la copertura di tutti i settori dello stadio e l'idea è di costruirli ritraibili. Il museo granata potrebbe sorgere nei locali della medicina sportiva, che a propria volta dovrebbero traslocare. L’area ospitalità sarà ulteriormente potenziata e il ledwall dovrebbe essere installato entro la partita casalinga contro la Fiorentina, previa riunione della commissione provinciale di vigilanza.