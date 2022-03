Scherzi del calendario, sovrapposizione al campo Volpe: i granatini trasferiti all'Arechi

Il 26 marzo, sul sintetico di via Allende, sarebbe stato giorno di sovraffollamento: in contemporanea, sarebbero dovuti scendere in campo i ragazzi della Primavera della Salernitana e il Centro Storico, che milita nel campionato di Promozione. La sovrapposizione è conseguenza del fatto che impianti funzionali ad ospitare entrambe le categorie scarseggino, in città: il Settembrino non è omologato per la Promozione né lo è il De Gasperi.

Calendario alleato

La sosta del campionato di Serie A ha evitato l'impasse. La Primavera della Salernitana, infatti, è stata spostata allo stadio Arechi e affronterà il Cosenza. Il Centro Storico, invece, conserverà il proprio campo di gara e affronterà il Poseidon. Lo spostamento dei granatini, previo accordo tra Palazzo di Città e Salernitana dopo formale richiesta del club granata, avviene in deroga alla convenzione d'uso dello stadio, che prevede l'utilizzo del manto erboso solo per gare ufficiali e allenamenti della prima squadra. La convenzione d'uso, scaduta e prorogata per due anni di fila, a giugno del 2020 e del 2021, dovrà essere ridiscussa dalla Salernitana e dall'Ente. Al momento, il Comune di Salerno riceve 20mila euro al mese dalla Salernitana per manutenere il manto erboso e corrisponde a propria volta al Comune il 6,5% dell'incasso lordo delle gare casalinghe, a titolo di canone per l'utilizzo dello stadio.