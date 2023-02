La luce delle idee per la missione salvezza: la Salernitana cerca il suo Bohinen

Paulo Sousa da giocatore era un fine dicitore ma anche un rabbioso strappa-palloni. Non si gioca per essere bellini ma si scende in campo per essere redditizi: i piedi buoni sono un dono di madre natura, ma poi vanno sostenuti e assecondati con il cervello sempre acceso e con il fuoco degli agonisti. Quando è arrivato sulla tolda della nave granata, l'allenatore granata si è accorto di un centrocampista bravo ma sonnacchioso, Emil Bohinen. Si è messo in testa di restituirlo alla causa, di scuoterlo, di farlo ritornare titolare inamovibile della Salernitana come ai tempi d'oro della clamorosa rimonta salvezza, appena un anno fa.

Lo scenario

Tocca a Bohinen, però, destarsi dal torpore. Paulo Sousa gli parla, gli affida compito di governo e di regia a centrocampo, lui procede tra alti e bassi. Non è semplice rinunciare ai piedi buoni, alla scelta felice, al passaggio calibrato: fa fatica anche l'allenatore portoghese, che fa della costruzione dal basso uno dei propri principi tattici. Però questa Salernitana deve innanzitutto salvarsi e per salvarsi deve correre, deve recuperare palloni, deve far capire all'avversario di turno che non è giornata. Può farlo, sa farlo adesso Bohinen? E' una sfida nella sfida, quella più bella, quella che se venisse vinta farebbe davvero svoltare. Paulo Sousa nelle prove tattiche sta variando i centrocampisti: Crnigoj e Lassana Coulibaly hanno composto la mediana tutta muscoli scelta contro la Lazio. Però in formazione base c'erano anche Vilhena, che non ha convinto, e Bonazzoli, che aveva compiti di schermare Cataldi. Non è escluso che, in aggiunta a Candreva provato meno sulla riga e più "dentro il campo", quasi da mezzala, Paulo Sousa possa privilegiare anche l'impiego di Bohinen da titolare, in posizione più avanzata e non necessariamente da mediano-incontrista.