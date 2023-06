Linea verde a centrocampo: la Salernitana vuole pescare nella Selección

Una squadra gioca come gioca il centrocampo e la Salernitana nell'ultima stagione si è affidata non solo alla vena gol di Boulaye Dia (16 reti e 6 assist) ma anche a "millepiedi" Coulibaly e alla stagione formato diesel di Vilhena, che ha fornito il proprio contributo con 4 marcature. Bohinen ha dato segnali di risveglio e va atteso. Non sono state sciolte le riserve su Maggiore fresco sposo: dipenderà dalla sua collocazione nel modulo tattico e dall'esito di una chiacchierata con gli agenti, affinché un eventuale trasferimento in prestito sia condiviso da tutti. Nel frattempo il diesse De Sanctis cerca nuovi e giovani profili per la mediana: vuole rinforzare anche la batteria degli under aggiungendo duttilità e qualità.

Seleccion

Sotto osservazione, tra gli altri, c'è Fabricio Diaz, classe 2003, un giovane leader della Nazionale Under 20 che ha battuto gli azzurrini di Nunziata ai Mondiali di categoria. Maglia numero 5 con la propria Nazionale, ottima visione di gioco e buon calcio, è già giocatore di prima fascia con il suo club, il Liverpool di Montevideo.

Gli altri profili

Sohm del Parma, classe 2001, ha completato il proprio triennio con i ducali. Il Parma è rimasto in Serie B ma Sohm, titolare nell'Under 21 della Svizzera e avversario dei granata Lovato e Pirola, ha già collezionato 18 presenze proprio con gli emiliani nella precedente avventura in A. La Salernitana ci prova. Nel mirino c'è anche Prati, gioiellino dell'Under 20. De Sanctis tiene d'occhio anche Tameze: non è più giovanissimo ma è un centrocampista forte fisicamente, tempratosi ulteriormente in una stagione di lotta e di rimonta con l'Hellas, conclusa con la vittoria nello spareggio per la permanenza in A. Tameze è corteggiato anche da Torino e Monza.