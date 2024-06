Boulaye Dia farà gol con la Lazio: accordo vicino, l'incasso della Salernitana

Dopo Loum Tchaouna, ecco Boulaye Dia. La Lazio è pronta a piazzare il secondo colpo di mercato e attinge ancora al serbatoio (stavolta degli scontenti) in casa granata. Dopo una trattativa serrata, condotta prima sotto i riflettori e poi fingendo di aver mollato la presa, il diesse dei biancocelesti, Angelo Fabiani, ha trovato l'accordo con l'attaccante senegalese. L'affare si chiude a 10 milioni più 2 di bonus. Non è esclusa la formula del prestito con obbligo di riscatto, ma è una soluzione che la Salernitana gradisce poco: il 30 giugno, dovrà continuare a pagare la rata per l'ingaggio che perfezionò a propria volta due estati fa dal Villarreal. A fine mese, dunque, dovrà pagare un'altra rata da 4 milioni. Più conveniente, invece, chiudere il cerchio intorno alla cessione definitiva, senza ulteriori strascichi.

Lo scenario

Neppure di natura giudiziaria. Resta, infatti, tuttora in corso il contenzioso con Dia: due arbitrati, prossima udienza il 19 giugno per quanto riguarda la querelle relativa alla multa per dichiarazioni non autorizzate al quotidiano L'Equipe e che Boulaye ha impugnato. Molto più lungo e cruento, invece, l'arbitrato che riguarda il maxi risarcimento danni di 20 milioni chiesto dalla Salernitana, dopo il rifiuto - è quanto sostiene il club, il calciatore nega - a scendere in campo lo scorso 2 marzo, durante la partita di Udine. In queste ore, l'ufficio legale dei granata ha lavorato di cesello, cercando di limare spigoli ed eliminare le frizioni che hanno caratterizzato anche il rapporto con il procuratore di Dia. E' ovvio che la cessione del calciatore in Italia, propedeutica anche ad una serie di rinunce sulle spettanze, servirebbe pure a passare un colpo di spugna sulle controversie incardinate. La Salernitana dovrà corrispondere al Villarreal il 20% sulla rivendita solo se cedesse Dia ad una cifra superiore ai 15 milioni.