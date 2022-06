Addio allo storico capitano: la Salernitana ha ceduto Francesco Di Tacchio

Addio allo storico capitano Francesco Di Tacchio: la Salernitana ha ufficializzato la sua cessione alla Ternana, con la quale il centrocampista ha firmato un contratto pluriennale. Dopo l'addio di Djuric e dopo la cessione di Belec, va via un altro pezzettino della storia degli immortAli che hanno conquistato a Pescara con Castori la storica promozione in Serie A. Vanno via, nel senso che cambiano palcoscenico ma la storia e le imprese resteranno scolpite.

Le imprese che contano

Non si resta nel cuore della gente solo perché madre natura ti dota di piedini fatati, come Ederson. Di Tacchio è stato un anti-divo e ha dato l'esempio. Le cose belle e da raccontare sono gli incubi diventati favola: quella volta che Dziczek rischiò di morire ad Ascoli, fu lui a salvargli la vita soccorrendolo per primo sul terreno di gioco; quella volta che la signora Celeste Bucciarelli, la pasionaria de Le Fedelissime non riuscì a reggere la tensione e lasciò lo stadio di Venezia, fu lui a battere il calcio di rigore che regalò la salvezza ai granata nello spareggio playout. Di Tacchio è stato il capitano storico di questo ciclo della Bersagliera. Per amore di patria e di casacca, Di Tacchio si è slacciato dal braccio la fascia di capitano e l'ha consegnata a monsieur Ribery, che poi a gennaio ci aveva ripensato - è cronaca, lo raccontò e confermò Sabatini - e voleva andare via, salvo ripensarci quando si rese conto che la Salernitana stava attrezzando la squadra per la rimonta. Oggi passa alla Ternana ma resterà nel cuore della gente e Salerno sarà sempre casa sua.

La nota del club

"L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con la Ternana Calcio per il trasferimento a titolo definitivo del centrocampista classe ‘90 Francesco Di Tacchio. La società ringrazia Di Tacchio per la passione e la dedizione al lavoro dimostrata in questi anni, per l’impegno profuso e per aver indossato con il massimo rispetto la fascia di capitano nella stagione che ha portato alla storica promozione in Serie A e gli augura le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera".