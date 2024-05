Dia al Collegio Arbitrale contro la Salernitana: sfilano Liverani e due giocatori

Ballano una maxi richiesta di risarcimento danni: 20 milioni di euro. La Salernitana ha anche chiesto al Collegio Arbitrale autorizzazione a tenere fuori squadra Dia fino al 30 giugno e a decurtargli lo stipendio del 50% fino alla stessa data. Dia poi sarà in ogni caso ceduto, ma nel frattempo l'arbitrato "cruento", come fu definito da parte dello staff legale granata, prosegue oggi davanti al presidente Fumagalli, agli arbitri Auletta e Macrì.

La seconda udienza

Dopo la prima tappa della querelle, andata in scena anche alla presenza di Dia lo scorso 30 aprile (per la Salernitana c'erano De Sanctis e Dibrogni), la battaglia legale va avanti con nuiovi testi da escutere. La Salernitana ha coinvolto Liverani. Dia, invece, ha dichiarato a L'Equipe che il suo gesto, il 2 marzo a Udine, è stato travisato: aveva espresso solo meraviglia per essere stato chiamato in causa negli istanti finali della gara e non si era rifiutato di scendere in campo. Nel frattempo ha anche dichiarato di avere una lunga lista di compagni pronti a testimoniare per lui e i primi (probabilmente gli unici, perché il Collegio Arbitrale vuole chiudere tutto entro il 30 giugno) saranno Coulibaly e Costil.