Buon compleanno Salernitana, gli auguri di patron Iervolino: "Avanti tutta!"

Buon compleanno, Salernitana. Mentre gli ultras preparano effetti speciali e si apprestano a popolare i gradoni dello stadio Arechi in occasione della partita amichevole tra le vecchie glorie granata e la Nazionale cantanti, fioccano gli auguri sui social network.

Il post del presidente

Attraverso un lungo messaggio pubblicato sui social network, il presidente della Salernitana Danilo Iervolino ha augurato buon viaggio alla Bersagliera. E ha aggiunto: "Non permettiamo a nessuno di dividerci". Ecco il testo integrale: "Buon compleanno alla nostra Salernitana: una squadra unica, di una città straordinaria e con una tifoseria leggendaria. La Salernitana è una storia di passione, orgoglio, coraggio, amore, dedizione ed attaccamento ad una maglia, iniziata 103 anni fa e che non finirà mai. Non permetteremo a nessuno di dividerci e nulla ci distruggerà. Avanti tutta! Noi siamo la Salernitana, un nuovo modo di vivere il calcio".