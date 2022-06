La Salernitana compie 103 anni: la festa si sposta allo stadio Arechi

Dopo lo spettacolo musicale, di luci e colori organizzato dal gruppo ultras Ums allo stadio Vestuti, alla presenza di tutte le sigle della curva Sud, il popolo granata è pronto oggi a festeggiare la sua Bersagliera: il 19 giugno è una data in fondo al cuore. Tutto pronto per l'amichevole vecchie glorie-Nazionale cantanti. "Il cuore che batte più forte", colonna sonora scelta dagli ultras al rintocco della mezzanotte, continuerà a battere oggi allo stadio Arechi per la Salernitana.

L'amichevole e la beneficenza

Il fischio d'inizio allo stadio Arechi è fissato alle 20.30 ed i varchi d'ingresso saranno aperti alle ore 19. La Salernitana scenderà in campo con le vecchie glorie e sfiderà la Nazionale cantanti per raccogliere fondi a beneficio della Lilt, sezione di Salerno, che sarà presente con i dottori Pistolese, il presidente, e Savastano. Diventeranno giocatori anche i rapper Tonico e Morfuco, hanno risposto presente i calciatori Marasco e Luiso, utilizzati dalla Nazionale cantanti. I granata saranno allenati dai due Roberto: Chiancone e Breda. I nati al Vestuti ricorderanno Leccese e Vulpiani ma anche Incarbona, Della Pietra, Di Sarno. Ci saranno anche loro. Presenti Chimenti, Del Grosso, Grimaudo, Facci, Tosto, Viscido, Montervino, Lanzaro, Luca ed Enzo Fusco, Cammardella, Pasquali, Sica, Ricchetti, Ferrarese, Longo, Fratena, Olivieri, Russo, Zito, Avallone oggi team manager, Soviero, Ginestra, Pisano, Ciccio Artistico, Ferraro, Carruezzo, Bombardini, Re Artú Di Napoli, Amore, Strada, Di Vicino, Merino, Fava, Mancuso, Efficie, Cardinale, Guazzo, Cammarota, Tedesco, il pugile Socci, De Luca, Greco, Scarpa, De Cesare, Vannucchi, Camorani, Iuliano, Bogdani. La Givova Basket ha autografato il pallone e lo donerà in beneficenza. Ci sarà la Salernitana femminile. Esibizioni di Virginio e Moreno, di G/A/M, figlio di "Nanu" Galderisi, di Tony Colombo, Henry Santan. Sono stati venduti oltre 7mila biglietti.