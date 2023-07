Curva Nord, la Salernitana è pronta all'azione legale: "Perdiamo cinquemila spettatori a partita"

"Perdiamo cinquemila spettatori a partita". Il professore Rino Sica, legale della Salernitana, spiega i motivi che spingeranno il club granata a sciogliere il nodo curva Nord dello stadio Arechi a colpi di carte bollate. In attesa della presentazione del progetto di ristrutturazione dello stadio Arechi, affidata oggi al presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, la Salernitana ha dato mandato ai propri legali di esaminare anche la convenzione, di studiare carte e di quantificare il danno.

La posizione del club

“Non citeremo il Comune di Salerno come atto ostile nei suoi confronti - ha spiegato il professore Sica, intervistato da Telecolore - vogliamo però sottolineare che mesi fa è stata firmata la convenzione d’utilizzo e la convenzione consente alla Salernitana di utilizzare tutto l'impianto sportivo, senza esclusione di settori. La pianificazione d'impresa della Salernitana è totalmente saltata: perde 4-5mila spettatori a giornata. Se ci sono problemi di sicurezza o di altra natura, devono essere affrontate dai soggetti pubblici coinvolti. Non può affrontarle la Salernitana che è vittima di questa stasi e ne subisce conseguenze. La Salernitana è soggetto spettatore, al momento le parti in causa sono Comune di Salerno, Prefettura e Questura. La convenzione d'uso è un contratto e questo contratto prevede l’utilizzo della Curva Nord, al momento non disponibile. Avevamo proposto una convenzione ponte per fare questo campionato, poi fare una gara in seguito con trasferimento totale dello stadio. Accade in molti stadi italiani: tante squadre hanno la gestione pluriennale". Intervenuto poi a Lira Tv, ha escluso altri scenari, ad esempio il trasferimento delle partite casalinghe della Salernitana in altri stadi: “Mi sento di escludere categoricamente dal punto di vista giuridico il trasferimento altrove durante i lavori di restyling: nelle scorse ore è rimbalzata l’indiscrezione relativa allo stadio Vigorito di Benevento. Nella convenzione d'uso si fa riferimento al finanziamento regionale ma è previsto espressamente che il cronoprogramma dei lavori sia compatibile con il regolare svolgimento del campionato della Salernitana. Il club granata non può perdere altri soldi trasferendosi altrove, perdendo in questo modo anche il contatto con i tifosi".