Baby granata: la Salernitana fa firmare il primo contratto a centrocampista e attaccante

Il campo "dirà" se diventeranno "la meglio gioventù". Di sicuro, la Salernitana ha deciso di rompere gli indugi e per valorizzare il lavoro svolto la scorsa stagione ha messo sotto contratto il centrocampista centrale Rocco Di Vico, classe 2007, e l'attaccante classe 2006 Luca Boncori.

I dettagli

Si tratta di contratti di apprendistato tecnico. Di Vico, ingaggiato lo scorso gennaio dall'Urbetevere, sarà aggregato alla prima squadra nel ritiro di Rivisondoli, che comincerà il 7 luglio. La preparazione estiva del settore giovanile inizierà, invece, il 10 agosto in sede, al campo Volpe. A Di Vico in Abruzzo si aggiungerà anche Boncori. E' stato svezzato nel Tor Tre Teste e in granata ha realizzato tanti gol, ben 13. La Salernitana li farà valutare dall'allenatore Sottil e poi deciderà se aggregarli in pianta stabile alla prima squadra oppure utilzzarli come rinforzo per la formazione Primavera che nella prossima stagione sarà allenata da Luca Fusco.