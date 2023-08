Nuovi contratti granata: la Salernitana inserisce la clausola di risoluzione unilaterale

Contratti più flessibili, non blindati e con maggiori vie d'uscita per evitare in futuro il "Simy e Sepe-bis". Ecco la nuova frontiera, il nuovo approccio alle compravendite voluto dal presidente della Salernitana, Danilo Iervolino, e applicato dalla società con la consulenza dei propri legali. La Salernitana ha fatto firmare al centrocampista polacco Legowski, agli attaccanti Stewart e Ikwuemesi contratti di lungo periodo, a tutela dell'investimento e della patrimonializzazione. Crede in loro, dunque, crea un vincolo pluriennale. Che cosa accadrà, però, se il rendimento non dovesse essere soddisfacente e se la Salernitana volesse forzare il contratto, ventilasse la cessione e si imbattesse in un muro di gomma?

La clausola

Si chiama clausola di recesso unilaterale monetizzato. Previo corrispettivo da versare al giocatore - è come se ci fosse una penale, è questo il passaggio importante che rende possibile la clausola e la protegge, in ottemperanza anche a quanto prevede il regolamento dell'Assocalciatori - la Salernitana ha creato i presupposti per non trasformare un'operazione di mercato in una zavorra, se il rendimento in campo di un giocatore non dovesse soddisfarla. Ecco un esempio. Ha investito su Legowski ma se a fine stagione il giocatore non dovesse soddisfare le aspettative, il club granata potrebbe salutarlo in anticipo, previo corrispettivo di 140mila euro. Ovviamente questa è una delle strade a disposizione, alternativa alla cessione del cartellino del giocatore. Iervolino, però, ha chiesto di inserire anche questa clausola di salvaguardia. Il motivo è semplice: è scottato dal caso Bonazzoli (parzialmente risolto) e infastidito dal braccio di ferro che si è creato con Simy e con Sepe. Preferisce, dunque, perdere il valore del giocatore anziché portare avanti il rapporto contrattuale, se la somma degli stipendi nel lungo periodo diventa un infruttuoso esborso, superiore al valore stesso dell'atleta. Il caso Bonazzoli è esemplificativo. L'estate scorsa, il calciatore è costato 5,2 milioni versati alla Sampdoria. Ha uno stipendio di 1,5 milioni netti. La Salernitana rientra parzialmente della spesa, se a fine stagione scatterà l'obbligo di riscatto (3 milioni) per l'Hellas, a patto che si salvi e che l'attaccante concluda l'annata in doppia cifra. Se una delle due condizioni non si realizzerà, Bonazzoli ritornerà alla Salernitana e al lordo il valore del proprio stipendio (9 milioni, 3 stagioni) sarà superiore all'esborso estivo sostenuto per acquisirne il cartellino.