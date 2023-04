In porta c'è "fenoMemo": la Salernitana prolunga il contratto ad Ochoa

Lo chiamano "gatto", lo chiamano "fenoMemo", giocando con il suo soprannome: Guillermo Ochoa, ultimo baluardo della Salernitana, è stato il grande protagonista della sfida casalinga all'Inter, insieme a Candreva che ha firmato il pareggio.

Lo scenario

Il portiere messicano è legato al club granata fino a giugno ma il diesse De Sanctis e il patron Iervolino hanno facoltà di prolungare per altre due stagioni. A luglio, Guillermo avrà 38 anni ma la Salernitana ha deciso di esercitare facoltà di rinnovo. Al momento guadagna 400mila euro di stipendio più 50mila di bonus salvezza. Non ci sono clausole di rinnovo, quindi la Salernitana non è obbligata a rinnovargli il contratto, com'era stato vagheggiato, alla dodicesima presenza in maglia granata, avvenuta Venerdì Santo contro l'Inter. C'è, invece, una possibilità di rinnovo e il club del cavalluccio marino non se la lascerà scappare. In caso di prolungamento per una sola stagione, Ochoa guadagnerà 800mila euro di ingaggio e 200mila di bonus salvezza nella stagione 2023-2024. La Salernitana ha anche possibilità di prolungare ulteriormente il vincolo contrattuale spostando la lancetta, alle stesse condizioni, alla stagione 2024-2025. Nel frattempo il portiere messicano si è ritemprato in Costiera Amalfitana con la propria famiglia - ha visitato anche Sorrento e Pompei - ed è pronto ad infilare i guanti da titolare per difendere la Salernitana nella prossima trasferta contro il Torino.