Multinazionale Salernitana: 11 giocatori saranno impegnati in giro per il mondo

È un premio ma è anche un lungo sospiro; è orgoglio e vanto ma anche un grattacapo in più, perché bisogna lavorare a ranghi ridotti. La Salernitana dovrà rinunciare in questi giorni a 11 giocatori convocati nelle rispettive nazionali.

L'Italia chiamò

Il capofila è Pasquale Mazzocchi: primo allenamento con l'Italia di Roberto Mancini, prima volta per lui e prima volta per un calciatore della Salernitana in Nazionale maggiore. Si è svuotato anche l'attacco granata: Dia con il Senegal, Piatek è con la Polonia, Botheim con l'under 21 norvegese, Valencia con il Cile. Occhio alla difesa: Motoc e Pirola sono stati convocati rispettivamente dall'Under 21 della Moldova e italiana. Bronn è con la Tunisia, Gyomber convocato dalla Nazionale slovacca. Mister Nicola, dunque, ne approfitterà per far svolgere un lavoro supplementare e di potenziamento ai giocatori che hanno recuperato dagli infortuni e poi roderà gli schemi a centrocampo, reparto che dei titolari perderà solo Lassana Coulibaly, convocato dal Mali. L'altro centrocampista è il cipriota Kastanos. Ha collezionato scampoli di campionato, non ha convinto ma la Salernitana confida che proprio in Nazionale ritrovi smalto per poter ritornare funzionale alla volata d'autunno, prima della lunga sosta del Mondiale in Qatar.