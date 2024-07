Salernitana in campo: c'è la data della prima gara ufficiale dei granata

La partita Salernitana-Spezia si giocherà il 12 agosto alle ore 20.45 allo stadio Arechi. I granata hanno conosciuto data e orario del proprio debutto in coppa Italia. La gara rientra nel programma dei trentaduesimi di finale della manifestazione tricolore e sarà trasmessa in diretta televisiva, su canale 20 di Mediaset.

Lo scenario

La squadra che supererà il turno, incontrerà poi la vincente della gara tra l'Udinese e una tra Juve Stabia e Avellino. La sfida allo Spezia giunge al culmine dei lavori in corso granata - sterzata in corsa per l'allenatore, addio a Sottil e scelta di Martusciello, squadra da allestire e giocatori da cedere - ma è anche la prima porta d'accesso alla nuova stagione e quindi porterà in dote, come da tradizione, tanta curiosità. E' antipasto di campionato: non solo perché sarà possibile per l'allenatore e la società fare una prima valutazione della rosa che dovrà prendere forma, ma anche perché lo Spezia sarà poi avversaria della Salernitana in campionato. Il calendario sarà svelato proprio nella città ligure il prossimo 10 luglio.