Vetrina stadio Arechi per la Primavera: in campo Salernitana-Cosenza

Salernitana-Cosenza, categoria Primavera, animerà il weekend granata. Complice la sosta del campionato per gli impegni delle Nazionali, il campionato di Serie A va in soffitta e ripartirà con il rush finale di aprile, a partire da Salernitana-Torino.

I baby

Nel frattempo la sosta tornerà utile per recuperarer alcuni giocatori acciaccati (l'elenco si allunga, ci sono anche Djuric e Zortea) ma anche per vedere all'opera i ragazzi del vivaio. La concomitante gara di Promozione tra Centro Storico e Poseidon, al campo Volpe, ha favorito lo spostamento dei baby nello stadio di via Allende. I granatini ambiscono alla vittoria per agguantare il quintultimo posto. La figura del responsabile del settore giovanile è sempre una casella vuota: la Salernitana flirta con Gerìa.