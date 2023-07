I messaggi di mercato: la Salernitana ingaggia Costil e aspetta l'uscita di Sepe

L'immagine sulla quale soffermarsi non è solo quella del 36enne Benoit Costil, che somiglia tanto al milanista Giroud. Vale la pena riflettere anche sul particolare ingolfamento di over nel delicato ruolo del portiere. La Salernitana ha adesso quattro over. In ordine di gerarchia: Memo Ochoa, il titolare, Benoit Costil, il suo vice, Fiorillo, che ha giocato qualche partita nell'ultimo scorcio del precedente campionato e Luigi Sepe, che è fuori dai piani tecnici.

Lo scenario

L'arrivo di Costil serve anche a fare una scelta netta ed a ribadirlo nei fatti a Sepe: la Salernitana non punterà su di lui, gliel'ha comunicato a più riprese. Paulo Sousa lo ha portato in distinta in amichevole contro il Picerno ma non lo ha schierato. Contro il Frosinone non c'era. Il suo stipendio è di 1,2 milioni di euro netti e il club granata vuole cederlo ad un'altra società. Lo ha proposto due volte al Bari ma l'ingaggio è fuori portata. Potrebbe venire in aiuto il Napoli, acquisendone la proprietà e poi prestandolo al Bari. L'Inter potrebbe inglobarlo nella sua batteria di portieri. Piace anche alla Sampdoria. Sepe osserva, pare non avere fretta. La Salernitana ingaggia: ha fretta di chiudere il cerchio e di affidare a Costil il ruolo del portiere che non ambisce a fare il titolare ma che è competitivo per esserlo, all'occorrenza. Ha già totalizzato 600 partite in carriera, ha firmato un contratto di un anno, proviene dal Lille dove si era trasferito dopo un porzione di stagione vissuta all'Auxerre.