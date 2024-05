Girandola di cambi in panchina: ecco quanto ha speso la Salernitana in due anni

Segnatevi l'importo. Il cassiere della Salernitana lo ha già fatto: 7.5 milioni di euro in due stagioni. Al lordo, è la cifra investita dal club granata per sostenere il valzer di panchine che si è scatenato fin dall'addio di Davide Nicola alla panchina. Poi sono arrivati Sousa, Inzaghi, Liverani e Colantuono, insieme ai propri staff. La Salernitana ha ingaggiato complessivamente 30 persone. Nel computo rientra anche Franck Ribéry, che dopo l'addio al calcio giocato è venuto incontro alle esigenze di cassa del club e ha rimodulato il proprio contratto: da 2 milioni lordi a circa 200mila.

I dettagli

Lo staff di Davide Nicola, insieme all'allenatore, è costato 3.5 milioni lordi. Il calcolo comprende gli stipendi del tecnico e dello staff, ma anche la penale che la Salernitana ha pagato per risolvere il secondo anno di contratto che poi sarebbe scattato. Infine Nicola ed i collaboratori hanno percepito metà premio salvezza per i punti conqiistati (21), prima di lasciare il testimone a Sousa. Il mister portoghese è arrivato con il Decreto crescita. Stipendio di 1.2 milioni lordi. Sommato ai propri collaboratori diventa quasi 2 milioni di euro. Poi ha rescisso. Inzaghi aveva un importante premio salvezza che non ha riscosso: la Salernitana è poi retrocessa. Al lordo, ha gudagnato 560mila euro. Vanno sommati gli stipendi dei collaboratori, fino ad arrivare ad un altro milione. Poi c'è Liverani insieme ai due uomini del suo staff. In totale, mezzo milione lordo. Colantuono era già a busta paga, coinvolto nel coordinamento del settore giovanile. E' stato utilizzato insieme a Fucci.