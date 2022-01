Covid e sconfitta a tavolino: la Salernitana presenta il ricorso

"Uniti si vince", in campo e fuori. Lo striscione è esposto allo stadio Arechi e adesso scandisce il cronoprogramma della Salernitana, davanti al giudice e sul terreno di gioco. Mentre Walter Sabatini, direttore sportivo granata, accelera sul mercato per completare la squadra in 8 giorni, il pool di legali della nuova società è all'opera presentare il ricorso in appello, dopo la sentenza del giudice sportiva sfavorevole ai colori granata.

Il countdown

Il giudice sportivo, Mastrandrea, non ha riconosciuto il factum principis, cioè la causa di forza maggiore, e ha punito la Salernitana con la sconfitta a tavolino (3-0, partita non disputata lo scorso 21 dicembre a Udine) e poi con un punto di penalizzazione. Lavorano al ricorso i professori Sica e Fimmanò. L'avvocato Chiacchio, nel frattempo, è impegnato sul fronte Salernitana-Venezia, partita del 6 gennaio che è stata solo virtuale. L'arbitro attese 45', presente solo il Venezia. La Salernitana non si presentò in campo: giocatori in isolamento e altri in quarantena, contatti stretti dei positivi, dopo il divieto di spostamento per questi tesserati, disposto dall'Asl di Salerno. La pronuncia è attesa il 21 gennaio.