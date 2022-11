Sorpresa per Salernitana-Cremonese: debutta la maglia "Luci d'Artista"

La Salernitana fa gol con la solidarietà. Insieme al Comune di Salerno - assessorato alle Politiche Sociali - ha deciso di lanciare una iniziativa benefica che porterà a termine in occasione della prossima partita casalinga, in programma il 5 novembre allo stadio Arechi contro la Cremonese. I granata lasceranno il proprio colore tradizionale e scenderanno in campo con la maglia "Luci d'Artista", che presenterà una elegante tonalitù blu con riferimenti anche grigi. La maglietta sarà poi venduta in edizione limitata sulla piattaforma Charity Stars e il ricavato sarà interamente devoluto a quattro associazioni.

L'evento

Dopo l'effetto sorpresa fatto intuire ai propri tifosi, nei giorni scorsi, attraverso il conto alla rovescia lanciato sui social netowork, oggi il club dell'ippocampo ha alzato il sipario sull'iniziativa e poi ha diffuso una nota stampa per spiegare che cosa accadrà il 5 novembre. "L’U.S. Salernitana 1919 è lieta di annunciare il Galaxy Kit, uno speciale kit gara prodotto da Zeus in omaggio a Luci d’Artista, iniziativa turistico-culturale del Comune di Salerno celebre in tutta Italia. Il Galaxy Kit unisce i colori della tradizione granata alle atmosfere natalizie di Luci d’Artista ed è realizzata con i materiali migliori presenti sul mercato come il tessuto in jacquard e le applicazioni in vinile riflettente. Le maglie saranno indossate in occasione della gara in programma sabato 5 novembre allo Stadio “Arechi” Salernitana – Cremonese e saranno vendute esclusivamente all’asta sulla piattaforma CharityStars. Il ricavato dell’asta sarà devoluto a quattro associazioni benefiche attive quotidianamente su diverse tematiche: Fondazione Veronesi, A.I.L., A.I.R.C. e Open Onlus.

Il saluto delle istituzioni e del club

“Siamo davvero felici e onorati di poter giocare la gara di sabato con questa maglia speciale che omaggia la straordinaria iniziativa del Comune di Salerno Luci d’Artista che ormai da anni riempie la città di turisti, famiglie e bambini nel periodo natalizio - ha dichiarato il presidente Danilo Iervolino - Un’atmosfera magica quella che si respira in città che abbiamo voluto sintetizzare in una maglia realizzata con un’eccezionale cura e attenzione tecnica e nel design. Siamo particolarmente orgogliosi di veder giocare insieme Salernitana e Comune di Salerno in questa iniziativa con lo scopo nobile di sostenere quattro eccellenze del mondo della scienza, della ricerca e dell’accoglienza". Queste le parole del Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli: “Le Luci d’Artista di Salerno e la Salernitana sono una squadra vincente. Sarà stupendo vedere scendere in campo i nostri granata con la maglietta speciale illuminata dalla fantasia di luce che rende magica ed ancora più attraente la nostra città. Ringrazio il presidente Danilo Iervolino ed il club per questa iniziativa di grande valenza promozionale e solidale. La limited edition delle maglie della Salernitana dedicata a Luci d’Artista testimonia il profondo legame tra la Salernitana e la nostra comunità ed il rapporto sinergico tra Società ed Comune di Salerno che si rafforza ulteriormente con l’eccellente collaborazione per ogni programma e progetto: centro sportivo, adeguamento e ristrutturazione Stadio “Arechi”, iniziative condivise per la promozione sportiva e solidale”. “Le magliette della Salernitana ispirate a Luci d’Artista rappresentano un eccellente strumento di promozione del nostro territorio. La Salernitana diventa testimonial di Salerno e di una delle sue manifestazioni più note ed apprezzate con importanti ricadute per l’economia e le potenzialità di lavoro del nostro territorio”, ha aggiunto Alessandro Ferrara, Assessore Attività Produttive e Turismo Comune di Salerno. “Facciamo squadra Salernitana – Luci d’Artista Salerno per la solidarietà”, ha concluso Paola de Roberto, Assessore Politiche Sociali Comune di Salerno. “A Salerno nessuno mai resta da solo con i suoi problemi e le sue difficoltà. L’iniziativa del club granata ed il generoso contributo degli sportivi permetteranno di realizzare un magnifico gol al servizio di chi ha bisogno di un aiuto concreto per continuare a sorridere e sperare”.