Comincia il tour de force, arriva la Cremonese: la Salernitana può finalmente svoltare

I pini di Roma ed i tre palloni in fondo al sacco, rifilati alla Lazio, restano scolpiti nella storia della Salernitana ma fanno parte del passato. Il campionato di Serie A, giunto al tour de force di novembre, impone adesso alla squadra granata di concentrarsi su tre partite in otto giorni. Ci sono nove punti in palio - Cremonese, Fiorentina e Monza - e superare i prossimi tre ostacoli con un buon bottino tra le mani significa confermare il proprio stato di grazia, il proprio status di provinciale che studia da cigno, la propria collocazione nella pancia della classifica e nella colonna di sinistra, come piace sognare, dire e constatare al patron Danilo Iervolino.

Lo scenario

La Cremonese fanalino di coda bussa all'uscio dello stadio Arechi. Sabato 5 novembre, alle ore 15, la Salernitana affronterà un esame facile solo sulla carta. In realtà, si tratta della partita più insidiosa degli ultimi tempi, contro un'avversaria che è in salute nonostante i cinque punti fin qui raccolti e che proprio in trasferta, nelle ultime tre gare chiuse senza perdere, ha costruito le proprie certezze, imponendo il pareggio anche all'Atalanta, a Bergamo. Di ricente, nell'ultimo match di campionato, ha pareggiato contro l'Udinese. La Salernitana rivive la stessa dimensione da sogno che caratterizzò il post gara di Torino, contro la Juventus. Poi il calendario le riservò lo scontro diretto con il Lecce allo stadio Arechi e la squadra di Nicola lo toppò. Gli errori insegnano e la Salernitana, adesso, non può più permettersi passi falsi contro le piccole della Serie A, perché ha bisogno di mettere altri punti nel forziere e prepararsi poi ad affrontare gennaio. Nel 2023 il calendario sarà più ostico e in salita, perché le riserverà in rapida sequenza le partite contro le big Milan, Atalanta e Napoli.