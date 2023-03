Bende e cerotti in casa granata: Paulo Sousa in ansia per un centrocampista

Paulo Sousa perde un centrocampista per infortunio. Si tratta di Domen Crnigoj. Il mediano sloveno, che è stato utilizzato per sette minuti più recupero durante Milan-Salernitana, ha accusato un risentimento muscolare al soleo. Ha svolto accertamenti: starà fuori almeno dieci giorni, si teme la lesione muscolare.

Lo scenario

Crnigoj è stato piacevole rivelazione del centrocampo della Salernitana. L'allenatore lusitano lo ha utilizzato in avvio di gestione tecnica in coppia con Lassana Coulibaly, allo scopo di ricostruire una mediana impeto e assalto, con due giocatori di contenimento e due cursori di fascia. Il modulo 3-4-2-1 è stato riproposto a Genova contro la Sampdoria ma necessitava di maggiore qualità e velocità nel palleggio. Perciò a San Siro ha giocato Bohinen dal primo minuto. Ha pagato dazio Crnigoj e ai fianchi del bravo giocatore norvegese si sono disimpegnati Coulibaly e Candreva. Si va verso questa direzione anche per la sfida al Bologna. La Salernitana perde, però, un elemento duttile per i cambi in corsa. Se sarà necessario effettuare staffette durante la partita, sono pronti Maggiore, Nicolussi Caviglia e Vilhena.