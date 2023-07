Stadio Arechi, il caso curva Nord: la Salernitana pensa ad un atto di citazione

La tentazione è forte, in realtà è già diventata strategia: la Salernitana medita un'azione legale - atto di citazione - nei confronti del Comune di Salerno per la mancata riapertura della curva Nord dello stadio Arechi. Lo scrive il quotidiano Il Mattino oggi in edicola. Al momento è in corso una valutazione: nulla è ancora definito, ci sono motivi di opportunità e rapporti istituzionali da salvaguardare. C'è soprattutto la consapevolezza che una strategia del genere avrebbe l'effetto di una terapia d'urto, lasciarebbe strascichi.

Pesi e contrappesi

I consulenti legali del club granata sono all'opera da alcune ore. L'impianto sportivo, com'è noto, sarà intressato a breve da un ampio restyling che deve essere esteso ad un settore per volta, se si intende giocare allo stadio Arechi nel momento in cui gli operai entreranno in azione. Se, invece, si vuole accelerare con il cronprogramma, la Salernitana dovrebbe emigrare in altri stadi vicini. Ma al momento il club granata si concentra soprattutto sul "nodo" curva Nord. E' diventato un chodo fisso, una piaga, un tormento: doveva essere il settore destinato alle scuole, alle famiglie, ma non c'è ancora il via libera per la riapertura. "Il danno lo abbiamo quantificato - ha detto di recente l'amministratore delegato Maurizio Milan, ospite del Giffoni Film Festival - ma non mi va di parlarne adesso. Lo faremo pesare al momento opportuno e nelle sedi competenti". Ora la Salernitana medita l'azione legale ma è pure consapevole che si viaggi poi su sottili equilibri, perché i rapporti con il Comune di Salerno potrebbero inasprirsi.