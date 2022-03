"Sosteniamo Graziano": gli ultras della Salernitana in campo per solidarietà

"Fai una donazione: aiutiamo Graziano nella sua lotta contro il cancro". Ecco l'appello della curva Sud Siberiano, che scende in campo per sostenere la nobile causa della solidarietà.

I fatti

Tutti impegnati, gli ultraa della Salernitana, per raccogliere fondi a beneficio di un ragazzo (amico, compagno di mille avventure) che lotta da più di 15 anni contro una terribile malattia. Dopo tanti interventi chirurgici e chemioterapie effettuati in Italia, è arrivato il momento di affrontare la "trasferta" più importante: dovrà trasferirsi per tentare il tutto per tutto.

Info utili

E' stato aperto un conto corrente e gli ultras comunicano l'Iban: IT85N0306909606100000151261 E' possibile donare anche tramite paypal sul sito www.acasadiandreaonlus.it e cliccare su "dona ora", causale "Sosteniamo Graziano". Le donaziooni possono essere effettuate anche presso un punto di raccolta, attraverso i salvadanai solidali. Raccolta fondi organizzata dagli ultras della Curva Sud Siberiano con il supporto e il patrocinio dell'associazione Onlus "A casa di Andrea-LVH", dell'associazione "Longobarda for Smile" e con il supporto dei suoi amici e parenti che hanno creato questa raccolta fondi destinata a sostenere le spese che Graziano e la famiglia dovranno affrontare per curarsi lontano da casa.