Tutto fatto per Dalmonte: è un nuovo giocatore della Salernitana

E' ufficiale l'ingaggio di Nicola Dalmonte. La Salernitana comunica di aver raggiunto l’accordo con il L.R. Vicenza per il trasferimento a titolo definitivo del centrocampista classe ’97. Il calciatore si è legato al club granata fino al 2026.



Le caratteristiche e la carriera

Dalmonte è di piede mancino. Se viene utilizzato nel modulo 4-2-3-1 che Martusciello predilige, può puntare l’avversario da destra, convergere e battere a rete. Con il Cesena ha esordito in Serie A nel 2014-2015, poi l’ha disputata anche con il Genoa. Ma è centrato soprattutto per la Serie B, una categoria che ha affrontato in 122 partite e che adesso ritrova dopo l’esperienza alla Spal. Il Vicenza era proprietario del suo cartellino.