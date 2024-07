L'agenda dei tifosi granata: ecco le soste e i turni infrasettimanali della Salernitana

In attesa di conoscere il calendario della Salernitana, che sarà reso noto dalla Lega B dopo il sorteggio effettuato il prossimo 10 luglio a La Spezia, la Federcalcio ha pubblicato le date dei campionati per la nuova stagione 2024/'25.

I dettagli

La Serie, com'è noto, comincerà il 17 agosto. E' previsto anche il tradizionale open day del venerdì. La maratona calcistica terminerà il 9 maggio 2025, ma solo per quanto riguarda la stagione regolare. Subito dopo, spazio ai playoff e ai playout. Sono previsti quattro turni infrasettimanali: il primo è in programma già ad agosto, il 27, poi il 29 ottobre, il 26 dicembre per “boxing day” che è una data speciale scelta ormai per tradizione dalla Serie B e l’1 maggio. Le soste sono state programmate in quattro fine settimana: 7-8 settembre, 12-13 ottobre, 16-17 novembre e 22-23 marzo 2025.