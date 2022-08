Altri due acquisti granata: arrivano Bronn e Candreva, la Salernitana cambia volto

Tonny Vilhena c'era già, ora sono arrivati alla corte di Davide Nicola, allenatore della Salernitana, anche Dylan Bronn e Antonio Candreva, difensore e centrocampista. Ieri sera il diesse De Sanctis ha cenato in un noto ristorante di via Clark, in compagnia del difensore proveniente dal Metz e di un intermediario. Bronn è costato 1 milione di euro. Prestito gratuito, opzione e obbligo di riscatto, invece, per il centrocampista proveniente dalla Sampdoria.

La tattica

La Salernitana, dunque, cambia volto: Bronn può giocare sia "braccetto" destro sia difensore centrale. In questo momento, il suo ingaggio deve ovviare la perdurante assenza di Lovato, che è conseguenza dell'infortunio alla caviglia che si è procurato durante la preparazione estiva. Manca all'appello anche Radovanovic (polpaccio) e quindi era necessario rinforzare il reparto arretrato con nuovi elementi. La Salernitana aveva provato ad ingaggiare Kouyaté dal Metz ma il club francese aveva rifiutato la prima offerta di 4 milioni di euro invitando il cavalluccio marino al rilancio. Nessuna resistenza, invece, per Bronn. Nel nuovo centrocampo, Antonio Candreva potrà giocare sia da quarto sia da quinto, insomma il giocatore che avrà licenza di seguire la linea e di crossare o inserirsi. Negli ultimi allenamenti, il tecnico granata sta effettuando anche prove di centrocampo a quattro e non è escluso che possa disporsi contro la Roma con il modulo 3-4-1-2, che prevede l'utilizzo di Ribéry dietro le punte Botheim e Bonazzoli, poi di Vilhena in coppia con Lassana Coulibaly. Al momento, il redivivo Mazzocchi a destra e Kechrida a sinistra ma le fasce saranno molto presto terra di Candreva (sia a destra, sia a sinistra) e di Bradaric.

I soldi per Candreva

Il centrocampista 35enne della Sampdoria è arrivato a Salerno con la formula del prestito gratuito con diritto di riscatto (pagamento biennale) fissato a 1 milione di euro. Se la Salernitana sarà salva, scatterà invece l'obbligo di riscatto a 500mila euro (pagamento annuale) e con un minimo di 20 presenze del giocatore in campo, tanto da titolare quanto in spezzoni, dunque a prescindere dal minutaggio. Candreva guadagnerà 1,8 milioni di euro e la salvezza della Salernitana gli frutterà altri 200mila euro a stagione, fino a 2 milioni di stipendio. Accadrà in questa stagione sportiva e nella prossima, se Candreva sarà riscattato. Entro giugno 2024, la Salernitana può prolungare il vincolo sportivo fino al 2025. Ha facoltà di farlo ma in realtà le conviene procedere in questa direzione: se infatti fosse salva e decidesse di non prolungare il contratto al giocatore, a quel punto 37enne, dovrebbe versargli 400mila euro a titolo di ulteriore ristoro nell'ultima busta paga, giugno 2024, all'atto del congedo.