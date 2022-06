Il centravanti della Salernitana: De Sanctis è in Inghilterra per ingaggiare Brereton

"Nice to meet you". In Inghilterra, dov'è atterrato ieri alle ore 18.30 italiane, il diesse della Salernitana Morgan De Sanctis è stato lieto di incontrare Brereton, il centravanti cileno che in agenda e nello scacchiere granata dovrà sostituire Djuric.

Lo scenario

Il dirigente ne ha parlato con l'entourage del giocatore e con il Blackburn: riunione fiume, protrattasi fino a tarda serata, per concludere l'affare. Anzi, gli affari. Sotto traccia, il direttore sportivo del cavalluccio marino lavora ad un secondo colpo, la seconda punta. A proposito di attaccanti, si registra l'interessamento dello Spezia per Bonazzoli, di proprietà della Sampdoria. Il "pistolero" era stato valutato 6 milioni dai blucerchiati ma nella "tre giorni" dedicata ai diritti di riscatto la Salernitana ha preferito non effettuare l'investimento. A fine mercato, la trattativa potrebbe riaprirsi e sfociare in un ingaggio. La valutazione si aggirerebbe a questo punto intorno ai 3 milioni di euro. La Salernitana dialoga con la Sampdoria anche per ottenere Thorsby e potrebbe inserirsi nella trattativa Spezia-Torino per l'ingaggio di Maggiore. Il cavalluccio marino gli ha offerto un contratto pluriennale da 800mila euro e tutto dipenderà dall'esito dell'incontro che si terrà tra i liguri e i granata del Nord, fissato domani negli uffici di Urbano Cairo, patron del Torino. L'attaccante brasiliano Joao Pedro è più lontano: inserimento del Torino, corteggiamento dall'estero, c'è anche la Turchia. La Salernitana ha offerto fino a 1,5 milioni per 3 anni al giocatore, dopo aver trovato l'accordo per 8 milioni con il Cagliari. Joao riflette: un modo elegante per dire nì. La Salernitana attende anche la risposta di Lovato che è inserito nella maxi trattativa insieme ad Okoli con l'Atalanta per la cessione di Ederson.