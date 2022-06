De Sanctis visite le strutture sportive e incontra Djuric: riparte la Salernitana

Il direttore sportivo della Salernitana, Morgan De Sanctis, lascerà Salerno oggi, dopo 48 ore di conoscenza delle strutture sportive e di incontri in sede. In agenda ci sono le priorità. Il club granata da domani può esercitare il riscatto dei cartellini di alcuni giocatori e il primo della lista è Bonazzoli, che costa 6 milioni di euro.

L'ombra del gigante

De Sanctis, però, ha anche fissato un incontro con Sabbatini, l'agente di Djuric. Il centravanti è in scadenza di contratto e ha datio la priorità alla Salernitana, a patto di essere accontentato sulle cifre e la durata (triennale) del contratto. Dopo un iniziale periodo di stallo, c'è stato disgelo e dialogo tra le parti, fino all'incontro che dovrà definire i dettagli del prolungamento del vincolo oppure la chiusura definitva dell'avventura di Djuric a Salerno. Il centravanti bosniaco, che ha da poco detto addio alla propria Nazionale, è approdato in granata nel 2018, voluto da Colantuono. Non ha mai rinegoziato il proprio rapporto contrattuale: erano già previsti degli step progressivi in caso di promozione in Serie A, poi la pandemia e soprattutto la posizione di classifica della Salernitana, in bilico fino al 22 maggio, hanno consigliato prudenza e stabilito altre priorità. Adesso è il momento del nero su bianco: la firma di Djuric restituirebbe a Nicola un giocatore affidabile e con caratteristiche difficilmente replicabile. L'alternativa principale è Pavoletti. Difficile arrivare a Petagna, che è valutato 25 milioni di euro. Djuric e Bonazzoli potrebbero rivestire insieme il granata. Poi l'attacco potrebbe beneficiare anche dell'arrivo di Brunori, goleador del Palermo (29 gol), di proprietà della Juventus. Per Joao Pedro c'è la fila: Torino e Fiorentina sulle sue tracce.