Aria di derby: comincia la vendita libera dei biglietti per Salernitana-Napoli

Martedì 31 ottobre, partirà la vendita libera dei tagliandi per la gara Salernitana-Napoli in programma sabato 4 novembre alle ore 15 allo stadio Arechi. La vendita per i settori locali sarà vietata per i residenti delle province di Napoli, Caserta, Avellino e Benevento. Prezzi da 45 a 110 euro.

Settore ospiti

Martedì 31 ottobre dalle ore 14 sono acquistabili i biglietti settore ospiti per il derby. Costo 45 euro solo su Ticketone e solo per chi non risiede in Campania e ha la fidelity card del Napoli.