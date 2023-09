La Salernitana attende Dia, parla l'ad Milan: "Il calciatore arriverà in giornata"

La Salernitana ha lungamente colloquiato - lo ha fatto il direttore sportivo De Sanctis - con gli agenti di Boulaye Dia. Al termine del colloquio, ha ricevuto garanzie riguardo il ritorno del giocatore a Salerno, domenica. Sulla scorta di questa fiducia e garanzie, al netto della multa che gli è stata già notificata e della nuova diffida ricevuta, l'amninistratore delegato dei granata, Maurizio Milan, ha detto: "Lo stiamo aspettando e tornerà".

Lo scenario

Milan ne ha parlato durante l'inaugurazione del club "Di padre in figlio", avvenuta a Salerno, ospitata negli spazi di Casa Olympic, popolati da tanti bambini. Ci sono stati cori per Daniliuc e cori per Sousa. "This Girl", la colonna sonora che ha accompagnato i 17 gol realizzati dall'attaccante senegalese, è rimasta invece silenziata: pure i tifosi più giovani hanno capito che è opportuno attendere. Milan ha spiegato: "C’è un biglietto aperto, c’è un volo pronto. Aspettiamo Boulaye e adesso è solo questione di ore. Ci sono stati problemi personali, un po’ devo dire che Dia si era anche incaponito ma ci siamo intesi. Il direttore sportivo De Sanctis ha avuto nelle ultime ore dei chiarimenti importanti con l’entourage, lo attendiamo. A breve verrà e capiremo anche l’entità dell’infortunio e quando potrà rimettere piede nell’erba del campo. La comunicazione non è mai binaria, a volte è energica e quando ci sono diversi soggetti, culture diverse, lingue diverse, a volte i fraintendimenti vengono acutizzati. Non nascondo che qualche momento di nervosismo c’è stato ma le persone di buonsenso poi lo fanno rientrare anche perché Dia è un grande campione e serve alla Salernitana per raggiungere l’obiettivo. Sarà il grande trascinatore Paulo Sousa a ricomporre tutto".