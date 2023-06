La Salernitana riscatta Dia e parla con l'agente: la clausola dei gol e dei 25 milioni

La Salernitana riscatta Dia e versa al Villarreal la prima rata di 4 milioni di euro. Deve accantonarne complessivamente 12, ai quali poi deve aggiungere i 5 milioni di riscatto per Pirola dall'Inter e costi per commissioni. Insomma una operazione complessiva da 18 milioni di euro, come ha già ricordato il diesse De Sanctis in conferenza stampa.

Il bomber

In attesa che venga sciolto il nodo Paulo Sousa, sempre più stretto, la Salernitana ha provato a blindare il proprio attaccante più forte ma adesso può sperare un paio di cose: assenza di offerte che raggiungano 25 milioni di euro oppure una vera e propria asta di mercato intorno a Boulaye, che parta da 25 milioni - prezzo minimo - e raggiunga rapidamente almeno il tetto dei 33-35 milioni di euro. C'entra la clausola che la Salernitana ha accettato all'inizio del rapporto contrattuale con Dia e che ha inglobato nell'accordo tra le parti, la scorsa estate.

I dettagli

Quando il club granata ha ingaggiato l'attaccante, l'estate scorsa, ha accettato anche l'inserimento di una clausola di risoluzione del contratto, nel caso in cui si fossero realizzate alcune condizioni: almeno 15 reti, contratto a titolo definitivo dopo il riscatto del calciatore e successiva incidenza della clausola in presenza di una offerta pari o superiore ai 25 miloni, avanzata da club terzo interessato a propria volta ad ingaggiare Dia a titolo defintivo. Lo scorso 3 maggio, dunque, in concomitanza con il gol del provvisorio 3-2 realizzato alla Fiorentina su calcio di rigore, la clausola risolutiva è diventata attiva, perché Dia ha realizzato in quella circostanza il suo quindicesimo gol stagionale. La clausola non vive da sola: dove nutrirsi di un nuovo status contrattuale: Dia non più in prestito ma tesseramento a titolo definitivo, previo riscatto del giocatore del Villarreal. Fatto il riscatto, la Salernitana deve accettare - da contratto, da accordi ratificati - di risolvere a favore del giocatore il vincolo, se busserà alla sua porta un'altra società pronta ad offrire almeno 25 milioni. L'accettazione della risoluzione contrattuale è subordinata ad un'offerta pari o superiore ai 25 milioni e il cerchio dovrà essere chiuso entro il 20 liuglio, ultimo giorno utile per far leva su questa clausola. Quindi fino al 20 luglio la Salernitana può ricevere e valutare offerte concrete. E' auspicabile riceverne almeno un paio, così da far lievitare il prezzo. Toccherà all'agente di Boulaye coagulare interesse e nel frattempo la Salernitana potrebbe chiedergli anche di temporeggiare, in cambio di un adeguamento contrattuale assai corposo per Dia. "Le clausole per definizione sono modificabili", ha detto giorni fa l'ad Maurizio Milan.