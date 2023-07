E' il giorno di Dia: scade la clausola, Everton e Fiorentina in appostamento

E' il giorno di Dia, della clausola, dell'attesa. Fino a mezzanotte del 20 luglio, il cartellino del giocatore senegalese passa nelle mani di un'altra società che dovesse offrire 25 milioni di euro alla Salernitana. Dal 21 luglio, il club granata è libero di negoziare e vuole alzare la posta per il suo cannoniere, autore di 16 reti e 6 assist l'anno scorso.

L'attesa

In appostamento ci sono la Fiorentina, che ha già sondato con 15 milioni di euro più Cabral, e l'Everton. Poi anche il Nottingham Forest che ha fatto un sondaggio e si è defilato..L'Everton, al contrario, ha una carta da giocare al tavolo della trattativa: dispone di Neal Maupay, che ha fatto maluccio in zona gol nell'ultima Premier League (appena una rete), desidera giocare in Italia e ha voglia di rilanciarsi. L'Everton, dunque, offrirebbe una ventina di milioni di euro e Maupay in cambio del Re Mida della Salernitana. Iervolino ci pensa: per lui il valore di Dia è di 40 milioni, ma dal 21 luglio sarà una gara a scacchi, perché le società interessate potrebbero giocare al ribasso e ingolosire Boulaye con uno stipendio altissimo.