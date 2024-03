Salernitana in ritiro senza Dia: Iervolino chiede il risarcimento danni

Dia e la Salernitana non hanno più la stessa ora, da tempo. Al netto delle dichiarazioni rese da Liverani in conferenza - ha spiegato di aver avuto un colloquio con il giocatore dopo il rifiuto a scendere in campo negli 8' finali di Udine - il presidente Iervolino ha deciso comunque di adire le vie legali. Gli avvocati, dunque, hanno depositato presso il Collegio Arbitrale la richiesta di decurtazione del 50% dello stipendio fino al termine della stagione (la Salernitana risparmierebbe 316mila euro), richiesta di risarcimento danni e di conteggiare eventuale maggior danno, cioè le conseguenze in sede patrimoniale, ad esempio la svalutazione del cartellino del giocatore.

Lo scenario

Nel proprio voluminoso faldone, la Salernitana ha inserito la circostanziata ricostruzione dei fatti ed evidenzia anche reiterati comportamenti del giocatore, che l'estate scorsa ha già subito una multa, poi ridiscussa attraverso un primo Lodo Arbitrale. A sostegno della propria tesi - Dia ha prodotto un danno alla squadra, alla classifica e agli investimenti della Salernitana, a giudizio del proprietario del club - la società granata ha fornito un elenco di persone informate sui fatti. Dopo aver nominato il proprio arbitro (la controparte dovrà fare altrettanto), si formerà il Collegio Arbitrale con il suo presidente, entro una decina di giorni dal deposito della richiesta granata. Potrà esserci una prova testi: la Salernitana ha indicato il suo ex direttore sportivo De Sanctis, l'attuale dg Sabatini, gli allenatori che si sono susseguiti nella stagione, il segretario generale Dibrogni, una serie di ulteriori tesserati tra i quali i magazzinieri.