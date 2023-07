Mercato granata: la clausola è scaduta, la Salernitana fissa il nuovo prezzo per Dia

"This girl", la canzone che accompagna l'esultanza dei tifosi dopo i gol di Boulaye Dia, ha ripreso quota nella hit parade della Salernitana, dopo la mezzanotte del 20 luglio. E' scaduta la clausola di risoluzione unilaterale: nessun club ha inviato pec contenenti l'offerta di 25 milioni cash per il bomber granata e dunque la società del cavalluccio marino non è più inerme di fronte a potenziali acquirenti in grado di formulare la maxi offerta per Dia.

La frenata strategica e la partita più delicata

L'assenza di offerte entro la mezzanotte del 20 luglio non significa che Dia non interessi a nessuno, anzi l'esatto contrario. Nessun club vuole spendere 25 milioni cash, tutti vogliono giocare sul fattore tempo e abbassare le pretese della Salernitana. Di contro Iervolino adesso ha fissato un nuovo prezzo per il cartellino di Boulaye Dia: ritiene che il suo valore possa raggiungere anche 40 milioni, in ragione dei gol che ha realizzato (16), degli assist (6) ma anche del rapporto tra minuti giocati e timbri nel tabellino dei marcatori. L'assenza della clausola non scioglie il nodo di mercato: l'unico elemento nuovo è che adesso la Salernitana non è obbligata ad accettare un'offerta di 25 milioni ma può negoziare giocando al rialzo. Può anche accadere, però, che terzi interessati provino a sborsare meno quattrini per il Re Mida della Salernitana e che, allo scopo di ingolosirlo, convincerlo e mettere in difficoltà la Bersagliera per forzare la trattativa, provino ad offrire ponti d'oro all'attaccante senegalese. La Fiorentina aveva fatto un'offerta di una quindicina di milioni prospettando come contropartita Cabral, Sottil o Ikoné. L'Everton ha in rosa Maupay desideroso di rilancio e di Serie A. La Salernitana però vuole cash: ha bisogno di rimpinguare le casse sociali e di far davvero fruttare il proprio investimento. Per Dia, infatti, ha speso già 13,8 milioni di euro tra prestito oneroso al Villarreal e riscatto e adesso deve fare non solo un affare di mercato ma anche trovare una punta forte e prolifica che possa eventualmente sostituire il proprio stoccatore.