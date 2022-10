Batticuore Salernitana: Dia svolge allenamento differenziato per un fastidio muscolare

Sospiri e gestione: Boulaye Dia lavora a scartamento ridotto, a causa di una infiammazione all'anca. L'attaccante senegalese, protagonista di una prestazione insufficiente a Reggio Emilia come i suoi compagni, ha già svolto esame ecografico e non ci sono lesioni.

Lo scenario

Ha però svolto solo lavoro differenziato e sarà gestito dallo staff sanitario, come Fazio. Corsa contro il tempo per restituirlo al campo entro la sfida al Verona. Dia ha realizzato fin qui 3 gol in campionato, è il migliore realizzatore della Salernitana, a Bologna ha rotto il ghiaccio e ha segnato tre volte di fila. Poi ha avuto alcune battute d'arresto sotto rete, ad esempio due volte contro il Sassuolo. Ha caratteristiche diverse rispetto agli altri attaccanti, però lo staff non vuole correre rischi e scioglierà le riserve solo nel provino di venerdì, quando le sue condizioni fisiche saranno ulteriormente monitorate. Si scalda Bonazzoli: sarebbe lui in predicato di sostituirlo, in caso di forfait, in coppia con Piatek.