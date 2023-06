Il futuro di Re Mida: Dia è stato dimesso dall'ospedale, ora comincia la riabilitazione

I gol sono in libera uscita, ma solo dall'ospedale “Jean Mermoz” di Lione. Dopo l'ultimo consulto, il dottore Bertrand Cottet-Sonnery ha dimesso Boulaye Dia. L'attaccante senegalese ha già svolto presso la struttura sanitaria la prima fase di rieducazione post operatoria. Dopo l'intervento di pulizia del menisco sinistro, proseguirà la rieducazione in Francia e ha come obiettivo il 10 luglio, data del raduno granata a Rivisondoli.

Lo scenario

Il calciatore resta la pepita più bella e splendente della gioielleria granata. I suoi 16 gol e 6 assist sono un'attrazione per molti acquirenti che hanno già chiesto informazioni alla Salernitana. Il mercato italiano, però, difficilmente può pareggiare la valutazione che il club granata assegna al cartellino del suo Re Mida: 35 milioni di euro, altrimenti non si procede alla cessione. E' probabile che il mercato delle punte, almeno per quanto riguarda Dia, abbia una gestazione più lunga: l'intervento di pulizia al menisco non ha gli stessi rischi di una ricucitura dei legamenti (quelli di Dia sono integri e non sono stati toccati dal bisturi) ma un potenziale acquirente potrebbe attendere di rivedere Dia all'opera sul campo d'allenamento, prima di sferrare l'assalto decisivo. La Premier League è in prima fila, seguita dalla Bundesliga. In Italia, invece, si sono fatte avanti la Fiorentina, che però ha offerto "solo" 12 milioni di euro più Cabral oppure 15 milioni di euro più Kouamè, il Sassuolo e il Milan.