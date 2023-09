Dia ha la "Parigite" e la Salernitana è impaziente: bomber Boulaye è sempre più un caso

Dubbi e neologismi si rincorrono, a poche ore dalla sfida delicata al Torino. Iervolino, dopo la Roma, aveva detto: "Non vorrei che la squadra soffrisse di pareggite". Sousa, dopo l'1-1 contro l'Udinese, aveva risposto: "Non temo la pareggite. Per combatterla servono giocatori, tanti, che facciano gol". La Salernitana ne aveva e ne ha, anzi ne avrebbe certamente uno: si chiama Boulaye Dia, l'anno scorso ha segnato sedici gol e ha sfornato sei assist. Poi in questa stagione ha sfruttato con la sua consueta media realizzativa da luna park - un tiro, un orsacchiotto - l'assist che Candreva gli ha servito e ha realizzato il gol del definitivo 1-1 contro l'Udinese. Ha esultato in modo strano, singolare, inconsueto: non più con il gesto del binocolo, ma come Black Panther. Ha formato con braccia e pugni una X sul proprio torace, come a simboleggiare "discorso chiuso". Adesso una parola nuova si fa strada, in questi difficili giorni granata: è "Parigite".

Lo scenario

Boulaye Dia, proveniente dal Senegal dove la Nazionale gli ha riscontrato la lesione del retto femorale della coscia destra e gli ha prescritto almeno due settimane di stop, ha fatto sosta in Francia. Non a Lione, dove è stato operato l'estate scorsa per un intervento di pulizia al menisco, ma a Parigi. La Salernitana gli aveva anche programmato la risonanza magnetica: avrebbe dovuto svolgerla nel primo pomeriggio di martedì al Centro Polidiagnostico Check Up. Dia, però, non era a Salerno e ha giustificato la propria assenza con "motivi personali". E adesso che si fa? La Salernitana attende il suo ritorno in città per sottoporlo ad esami di verifica. Però non è inerme, non è solo impaziente ma anche risoluta a dare un segnale. Anzi, lo ha già dato. Ha ufficialmente punito con la multa "i comportamenti e atteggiamenti non idonei - disse De Sanctis in conferenza stampa, prima di Lecce - ad affrontare una battaglia calcistica come quella che dovremo giocare noi in Salento". Lunedì 11 settembre, nell'ultimo giorno utile per procedere, cioè il decimo dai fatti che gli sono stati contestati, la Salernitana ha notificato a Boulaye anche via pec la decurtazione del 15% del proprio stipendio, la prossima mensilità. Si tratta di circa 30mila euro.