Prove tecniche di cessione: Salernitana e Dia ottengono il rinvio del lodo sul risarcimento danni

Si balla sulle punte, Salernitana e Dia girano intorno al totem della pace. Le prove tecniche di riconciliazione o comunque di amicale convivenza, che hanno già avuto riverberi in campo con la partecipazione di Boulaye alla prima amichevole stagionale, hanno prodotto importanti novità anche nell'aula del tribunale. Il Collegio Arbitrale (presidente Fumagalli, arbitri designati Macrì e Auletta) avrebbe dovuto convocare l'ultima udienza di discussione, propedeutica al lodo arbitrale e cioè alla sentenza sul maxi risarcimento danni da 20 milioni che la Salernitana aveva chiesto a Dia la scorsa primavera, accusandolo di essersi rifiutato di scendere in campo durante la trasferta di Udine, il 2 marzo. Il giocatore si era difeso. L'arbitrato è stato in avvio cruento, poi è subentrata la diplomazia.

Il calciomercato

Il cartellino di Dia è valutato dai 12 ai 14 milioni di euro. E' insostenibile anche il suo stipendio in B: 1,9 milioni netti, molti di più al loro. Dunque deve essere ceduto e sono da tempo sulle sue tracce - in ordine sparso - la Lazio, il Girona, il Bologna. Tutto si tiene e tutto si incastra, come in una matrioska: se Dia non scende in campo e non è in vetrina, nessuno può apprezzarlo; se Dia è scontento e non ci sono prove tecniche di conciliazione, è difficile piazzarlo a buon mercato, cercando almeno di rientrare dei costi sostenuti, cioè 12 milioni per il suo riscatto pagato a rate al Villarreal più le spese di procura. I rapporti più distesi e il tentativo congiunto della Salernitana e del proprio entourage di cederlo al più presto hanno dunque spinto parte ricorrente (club granata) e parte resistente (i legali del giocatore) a comunicare al Collegio Arbitrale la richiesta di rinvio dell'udienza e quindi lo spostamento della deadline per il lodo arbitrale, spostata dal 30 luglio al 9 settembre. Significa una settimana dopo la conclusione del calciomercato.