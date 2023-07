Salernitana ai piedi di Dia: Sousa attende il suo bomber ma c'è una piccola frenata

Paulo Sousa da Viseu aveva messo in guardia: "Quando si recupera da un intervento chirurgico, durante la preparazione bisogna fare molta attenzione perché ci potrebbero essere squilibri e piccole frenate, ad esempio risentimenti muscolari". Detto, fatto. Boulaye Dia, il Re Mida della Salernitana, il giocatore che patron Iervolino intende cedere solo se arrivasse un'offerta di almeno 35 milioni di euro, era atteso per uno spezzone di amichevole contro il Picerno. Ha dovuto però fermarsi per un risentimento muscolare.

Il bollettino

La motivazione del suo forfait l'ha svelata proprio Paulo Sousa in conferenza stampa: "L'assenza di Dia pesa, perché è stato il nostro grande protagonista in fase offensiva, lui ha realizzato il maggior numero di gol. Abbiamo dovuto fare uno step indietro, ha avuto un risentimento muscolare. Queste fasi di recupero si sviluppano proprio in questo modo:abbiamo dilazionato il nostro lavoro in modo più tranquillo, fino a quando potrà trovarsi di nuovo in fiducia e fare un altro gradino di crescita".