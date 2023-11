Dia fa terapie e la squadra va in ritiro: la Salernitana prepara la sfida alla Lazio

Riparte il campionato e la Salernitana sabato pomeriggio affronterà la Lazio allo stadio Arechi. Rischia di farlo senza Boulaye Dia. L'attaccante senegalese sta svolgendo terapie d'urto per tentare in extremis di guadagnare la convocazione e magari partire dalla panchina.

Lo scenario

Gli esami diagnostici ai quali è stato sottoposto hanno rilevato distorsione alla caviglia destra. Non c'è interessamento dei legamenti, ma persistono gonfiore e dolore. Inzaghi resta in costante contatto con lo staff sanitario e deciderà solo nell'immediatezza del match. Dia è il miglior realizzatore della Salernitana con 4 reti. Ha già fatto gol alla Lazio, il 30 ottobre 2022 allo stadio Olimpico. Pure in quella circostanza fu costretto a gestire un problema al ginocchio. Fu convocato, andò in panchina, subentrò e andò a segno. La squadra andrà in ritiro anticipato a Paestum.