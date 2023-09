Dia è tornato: è arrivato al Mary Rosy, la Salernitana lo ha sottoposto agli esami

Il gesto del binocolo, normalità all'orizzonte: Boulaye Dia è rientrato a Salerno e ha varcato la soglia del centro sportivo Mary Rosy stamattina, poco prima delle ore 10.

Lo scenario

Il direttore sportivo De Sanctis aveva parlato con gli agenti del calciatore ricevendo rassicurazioni. L'ad Milan sabarto 16 settembre aveva riassunto ed a propria volta rassicurato: "Biglietto pronto, sta rientrando". Il giocatore è stato subito sottoposto ad esami di controllo. La Salernitana dovrà accertare l'entità della lesione muscolare al retto femorale che è stata refertata in Senegal. Poi Dia avrà anche un colloquio con il presidente Iervolino. Ma accadrà un passo per volta. In questo momento, l'obiettivo di tutti è restituirlo in fretta al progetto salvezza della Salernitana.