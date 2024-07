Dia-Salernitana, c'è ancora un rinvio: slitta l'udienza al Collegio Arbitrale

C'è stato un nuovo rinvio per l'udienza Salernitana-Dia. Era in programma al Collegio Arbitrale il 12 luglio ma è stata rinviata di 10 giorni. Il presidente del Collegio Arbitrale, Proto, l'ha spostata al 22. Dia aveva fatto ricorso contro la multa che la Salernitana gli aveva notificato (30mila euro) per l'intervista non autorizzata a L'Equipe. Resta aperto anche il contenzioso per il maxi risarcimento da 20 milioni e le parti hanno già fatto pervenire le memorie difensive.

Lo scenario di mercato

Continuano le trattative con il suo entourage per la cessione del giocatore. A Rivisondoli, dove Boulaye Dia si allena, c'è stato un confronto con il direttore sportivo Petrachi. Dia piace molto alla Lazio, la sua corteggiatrice della prima ora. Lotito e Fabiani hanno ingaggiato già Tchaouna, pagato 8 milioni, e Noslin dal Verona. La partenza di Immobile, ceduto al Besiktas per 3 milioni, impone però al club biancoceleste di ingaggiare giocatori che assicurino altri gol. Dia, dunque, è sempre nella lista ed è valutato 12-14 milioni. Poi ci sono corteggiatori dalla Spagna, che hanno bussato nelle ultime ore alla porta della Salernitana.