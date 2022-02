"El Monìto" Perotti si presenta ai tifosi della Salernitana: "Darò tutto per la maglia"

Perotti si prepara alla nuova sfida. E' stato annunciato dalla Salernitana, ufficializzato, comincia un nuovo percorso in granata. Il club lo ha presentato attraverso un'intervista pubblicata dal sito ufficiale rilasciata da "El Monìto".

L'intervista

"Voglio ringraziare per la fiducia, cercherò e proverò a dare il massimo. Ho tantissima voglia, dopo il tempo passato senza squadra - ha detto Perotti -. Sono pronto ad aiutare i miei compagni per centrare l'impresa salvezza che ritengo possibile. La Salernitana per me è una bella possibilità, un'opportunità che mi hanno dato. Mi impegnerò, come sempre ho fatto, da professionista, ogni giorno in allenamento". Ritrova il comandante, al secolo Federico Fazio: "E' la terza squadra che condividiamo - dice Perotti - è sempre bello ritrovare amici - commenta - e rivedere persone con le quali è stato fatto un percorso lungo, una carriera calcistica. La conoscenza aiuta ad integrarsi meglio. Darò tutto dentro e fuori dal campo, con l'esperienza che a 33 anni si acquisisce. Non solo per giocare: a volte è più importante una parola, un consiglio ai più giovani. Questo sarà il mio modo di entrare dento una squadra". La concorrenza in squadra, nelle zolle della fantasia, è molto alta". Sana concorrenza, volontà di emergere ma anche aiuto reciproco: Perotti si allinea, ha subito pronto l'assist per Ribéry: "E' sempre bello avere un giocatore in squadra come lui, un campione, ho tanto da imparare da lui". In punta di piedi, con umiltà: i fuoriclasse sono anche questo.