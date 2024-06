Difesa da blindare: la Salernitana cerca i suoi nuovi stopper

Le squadre che vanno lontano, in tutte le categorie, hanno due caratteristiche: godono delle prodezze degli attaccanti-bomber e soprattutto alzano la diga davanti a proprio portiere. Dopo aver messo nel mirino il gigante Thiam, portiere ex Juve Stabia ritornato per fine prestito alla Spal, il direttore sportivo dei granata, Gianluca Petrachi sta anche pensando a rinforzare la batteria degli stopper.

Lo scenario

Fazio è stato un suo giocatore alla Roma. Il "comandante" ha già manifestato disponibilità a ridursi lo stpendio per ricominciare la propria avventura in maglia granata, in Serie B. Attende, però, di confrontarsi con ,l'uomo mercato della Salernitana per ribadirgli questa intenzione. Nello stesso tempo, Petrachi sta valutando la posizione di Norbert Gyomber. In ragione della sua lunga militanza con il cavalluccio marino, il difensore slovacco può entrare nel novero dei giocatori bandiera. Ne sono previsti al massimo due per squadra e possono essere affiancati alla colonna degli over, senza fare cumulo. Ha questo status anche Mantovani, che Petrachi ha svezzato anni fa, a centrocampo vale pure, tra gli altri per Di Tacchio che è retrocesso ad Ascoli, Capezzi che è stato promosso con la Carrarese. Ma innanzitutto Petrachi vuole portare a Salerno aria nuova, giocatori che non siano in qualche modo condizionati dagli strascichi di una stagione fallimentare. Aria nuova significa giocatori pronti per la nuova maratona calcistica della Serie B. Gli piacciono, in particolare, Vicari e Scognamillo. Il primo è il punto di forza del Bari. Adesso puà diventare il leader della difesa, dopo l'addio di Di Cesare al calcio giocato. Ha disputato 37 partite di regular season più i playout: affidabile, arcigno, è uno dei giocatori ai quali pensa il diesse dei granata. Non l'unico. Sul taccuino, infatti, c'è anche l'esperto Scognamillo, che a Catanzaro è stato uno dei protagonisti del campionato entusiasmante che le aquile giallorosse hanno regalato ai propri tifosi. In vetrina sono andati i gol di Iemmello e gli assist di Vandeputte ma la difesa ha governato e ha fatto il resto. Scognamillo conosce la categoria e le sue insidie, è pure un giocatore che può essere utilizzato sul centro-sinistra.