Parola alla difesa: la Salernitana deve blindare la sua salvezza

I grandi obiettivi - dallo scudetto alla salvezza - sono di solito sempre associati a "grandi" difese, cioè impermeabili, muri di gomma davanti ai portieri. La Salernitana è in controtendenza nelle ultime gare di campionato. Dopo due partite senza gol al passivo, la squadra di Paulo Sousa ha subito tre reti negli ultimi due turni, contro il Milan a San Siro e contro il Bologna allo stadio Arechi. C'è un filo conduttore nelle azioni che hanno mandato a segno gli avversari: reti sempre di testa. L'allenatore portoghese ha intenzione di cambiare il sistema di marcatura in area di rigore.

Il metodo e il notiziario

La Salernitana fin qui ha marcato a zona in area di rigore: i difensori hanno presidiato una zona di campo, avevano mandato di gestire una posizione. Nei sedici metri che scottano, però, Sousa ha già annunciato cambiamenti e potrebbe dunque decidere di impostare una marcatura a uomo, sull'avversario diretto. Nel frattempo si preparano i "vecchietti" Troost-Ekong e Fazio. Entrambi sono reduci da lunghi periodi di assenza per infortunio ma entrambi contro il Bologna hanno guadagnato la convocazione, si sono accomodati in panchina e Fazio ha anche giocato gli ultimi minuti della gara. Ritornano a disposizione e possono fornire un contributo decisivo, in termini di fisicità e di esperienza, all'obiettivo salvezza della Salernitana. Ekong spera di essere riscattato e nel rush finale del campionato si gioca la riconferma. Fazio, invece, ha 36 anni ma il suo contratto con il club granata non è ancora in scadenza.